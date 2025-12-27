Tras una discusión, arrojó $8 millones a la calle y un vecino se los llevó

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima realizó la denuncia y logró recuperar sólo una parte del dinero.

27/12/2025

Un episodio insólito se registró en Sáenz Peña, provincia de Chaco, este fin de semana. Un comerciante de 44 años, domiciliado en la Avenida 33 prolongación oeste, Colonia Pampa Napenay, denunció que, tras una fuerte discusión con su esposa, terminó arrojando a la calle una cartera con $8.000.000 y US$1000. Poco después, un vecino pasó frente al lugar y se llevó todo.

El hecho ocurrió el jueves al mediodía, cuando el hombre regresó a su casa después de los festejos navideños. Según relató en la Comisaría Cuarta, discutía por teléfono con su esposa y, en medio del enojo, tiró varias prendas de ella que tenía en la caja de su camioneta. Sin saberlo, entre la ropa iba una cartera pequeña con una suma millonaria en billetes de alta denominación y dólares.

Horas más tarde, la mujer le dijo que entre la ropa tirada estaba la cartera con el dinero. Al revisar las cámaras de seguridad de su domicilio, el comerciante vio cómo su vecino, identificado como C.J., se llevaba las pertenencias del lugar.