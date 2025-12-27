La Municipalidad cumplió con el objetivo de plantar más de 60.000 árboles durante el 2025

Con la plantación de más de 1900 nuevos ejemplares en las veredas y espacios de uso común del barrio Sarmiento, finalizó la campaña de arbolado urbano 2025.

27/12/2025

Por iniciativa de la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, el personal de la Dirección de Parques y Paseos colocó thevetias, moras híbridas, paraísos, jacarandás, espinillos y aguaribayes, entre otras especies caracterizadas por su amplia proyección de sombra.

Cabe recordar que, a lo largo de este año, se realizaron las plantaciones en más de veinte barrios de la ciudad, entre los que se destacan Parque del Río I, Alberdi, Belén, Ejército Argentino, Vinalar, Huaico Hondo, Juan Díaz de Solís, La Católica, Inmigrantes, Mariano Moreno, Ramón Carrillo, San Martín y Borges, entre otros.

Las campañas de reforestación se llevaron adelante con el acompañamiento de organizaciones ambientalistas, jardines de infantes municipales, instituciones educativas públicas y privadas y otros organismos.

También se entregaron árboles a cientos de vecinos que donaron botellas plásticas para la elaboración de ladrillos ecológicos para el IPVU.