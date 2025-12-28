Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 DIC 2025 | 28º
X
WhatsApp

Peligro al volante: motociclistas fueron grabados mientras trasladaban un mueble y un tobogán por avenida Lugones

Los videos fueron enviados por lectores de Diario Panorama al WhatsApp de las Noticias y muestran maniobras riesgosas ocurridas en la zona sur de la ciudad Capital.

Hoy 11:00
Peligro al volante - Av. Lugones

Una lectora de Diario Panorama envió al WhatsApp de las Noticias un video que refleja una situación de peligro al volante registrada en avenida Lugones. En las imágenes se observa a dos motociclistas que circulan en sentido norte-sur mientras trasladan un estante de madera de gran porte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se aprecia en el registro, al menos uno de los conductores viaja sin casco y con un pie rozando el asfalto, mientras sostiene la carga junto al otro motociclista. El hecho ocurrió en medio de una leve llovizna, lo que incrementa el riesgo de la maniobra.

Otro caso similar en la misma avenida

A este episodio se sumó otro hecho ocurrido durante el sábado, también sobre avenida Lugones, pero a la altura de la rotonda, en la intersección con Lavalle. En ese caso, una mujer fue captada trasladando un tobogán de gran tamaño a bordo de una motocicleta 110 cc.

Las imágenes muestran que la conductora tampoco llevaba casco de protección y transportaba el objeto de manera inestable, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Ambos registros fueron enviados por lectores al WhatsApp de las Noticias y reavivaron el debate sobre la seguridad vial y las conductas de riesgo en la vía pública.

Diario Panorama recuerda que los lectores pueden enviar fotos y videos de situaciones de interés general al 385-5795000.

TEMAS Tránsito WhatsApp de la Gente

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este domingo 28 de diciembre en Santiago del Estero: jornada inestable y bajo alerta amarilla
  2. 2. VIDEO | Violencia extrema a la salida de un boliche: armas blancas, disturbios y un policía herido
  3. 3. El Comité de Emergencias Municipal trabaja para normalizar la situación tras la intensa lluvia
  4. 4. Fuerte accidente en Monte Quemado dejó como saldo un motociclista herido
  5. 5. “Presunta estafa en 40 mil dólares”: denunciaron a Ramiro Petros por la venta de un Audi
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT