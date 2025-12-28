Peligro al volante: motociclistas fueron grabados mientras trasladaban un mueble y un tobogán por avenida Lugones

Una lectora de Diario Panorama envió al WhatsApp de las Noticias un video que refleja una situación de peligro al volante registrada en avenida Lugones. En las imágenes se observa a dos motociclistas que circulan en sentido norte-sur mientras trasladan un estante de madera de gran porte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se aprecia en el registro, al menos uno de los conductores viaja sin casco y con un pie rozando el asfalto, mientras sostiene la carga junto al otro motociclista. El hecho ocurrió en medio de una leve llovizna, lo que incrementa el riesgo de la maniobra.

Otro caso similar en la misma avenida

A este episodio se sumó otro hecho ocurrido durante el sábado, también sobre avenida Lugones, pero a la altura de la rotonda, en la intersección con Lavalle. En ese caso, una mujer fue captada trasladando un tobogán de gran tamaño a bordo de una motocicleta 110 cc.

Las imágenes muestran que la conductora tampoco llevaba casco de protección y transportaba el objeto de manera inestable, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Ambos registros fueron enviados por lectores al WhatsApp de las Noticias y reavivaron el debate sobre la seguridad vial y las conductas de riesgo en la vía pública.

Diario Panorama recuerda que los lectores pueden enviar fotos y videos de situaciones de interés general al 385-5795000.