¡A las trompadas en la NBA! Así fue la brutal pelea entre un base y un pivot de 2.13 metros

Un violento episodio marcó el partido entre New Orleans Pelicans y Phoenix Suns en el Smoothie King Center, donde José Alvarado y Mark Williams terminaron expulsados tras intercambiar golpes en pleno campo de juego. El hecho ocurrió cuando faltaban poco más de dos minutos para el final del tercer cuarto y se convirtió en uno de los momentos más polémicos de la temporada 2025-2026 de la NBA.

El altercado se desató durante una ofensiva de los Suns. Williams, ala pivot del conjunto visitante, realizó una cortina cerca de la línea de triple sobre Alvarado, base de los Pelicans y jugador de la selección de Puerto Rico. El empujón del local para pasar derivó en una falta personal sancionada por los árbitros.

Tras la infracción, Alvarado fue a reclamar y recibió un empujón por la espalda de Williams. La reacción fue inmediata: ambos se enfrentaron en el centro de la cancha y, según mostró la transmisión oficial, Alvarado conectó un puñetazo en el rostro de Williams, desatando el caos.

La tensión venía acumulándose desde el primer cruce de la serie entre ambos equipos. Ni siquiera la marcada diferencia física —Williams mide 2,16 metros y Alvarado 1,83— impidió que la discusión escalara a la violencia. Compañeros y personal de seguridad intervinieron rápidamente para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Luego de deliberar, el cuerpo arbitral decidió la expulsión de ambos jugadores por conducta antideportiva. En ese momento, el marcador favorecía a Phoenix Suns por 87-83. El partido era el segundo enfrentamiento consecutivo en menos de 24 horas entre ambos, disputados en Nueva Orleans.

Finalmente, Phoenix Suns se impuso por 123 a 114, completando la barrida en la serie. Devin Booker fue una de las figuras con 20 puntos, mientras que Dillon Brooks aportó 18 y Collin Gillespie sumó 17. En los Pelicans, Trey Murphy III anotó 24 puntos y Zion Williamson agregó 22 saliendo desde el banco.

La pelea eclipsó gran parte del análisis deportivo. Por el momento, la NBA no emitió un comunicado oficial, aunque se espera una investigación que podría derivar en suspensiones o multas. Mientras tanto, los Pelicans aguardan la resolución de la liga y los Suns celebran un triunfo clave en la conferencia.