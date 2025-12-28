Tragedia en Quilmes: investigan la muerte de una nena de 4 años en un club deportivo

La menor fue hallada sin vida en la pileta del predio mientras se encontraba junto a su familia.

Hoy 15:25

Una devastadora noticia conmocionó a los vecinos de La Ribera, en Quilmes, tras la muerte de una nena de 4 años que murió ahogada en la pileta de un club deportivo.

Ocurrió este sábado, en el Círculo Universitario de Quilmes (CUQ). Aún no fueron esclarecidas las causas del incidente, pero según informaron fuentes familiares, la nena estaba nadando y estuvo siempre bajo la supervisión del guardavidas.

Los testigos que estaban en el club advirtieron de inmediato a la policía cuando vieron el cuerpo de la nena en el agua.

Al lugar arribaron tres ambulancias del SAME, que intervinieron con rapidez en un intento de reanimarla, pero no tuvieron éxito y el personal de emergencia constató su fallecimiento.

Por su parte, el club publicó en sus redes sociales un aviso de duelo y suspensión de actividades hasta el 2 de enero.