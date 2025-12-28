Asesinaron a una mujer mientras caminaba por la calle en Lomas del Mirador

La víctima tenía 44 años y fue atacada en una esquina del partido de La Matanza. Descartan un robo.

Una mujer de 44 años fue asesinada a puñaladas este domingo por la mañana mientras caminaba por la esquina de Ingeniero Huergo y Roque Sáenz Peña, en Lomas del Mirador, partido bonaerense de La Matanza.

Los investigadores indicaron que las pruebas recolectadas hasta el momento descartan que sea un robo, ya que la víctima tenía su celular, dinero en efectivo, una tarjeta SUBE y las llaves de su casa.

Todo empezó cuando una vecina escuchó gritos desde el interior de su casa. Al salir, vio a la mujer herida sobre la calle y dio aviso inmediato al 911.

La Policía llegó rápidamente y solicitó una ambulancia. Los médicos constataron que Janet Karina Arotinco Palomino, de nacionalidad peruana, había muerto. Tenía heridas cortantes en el cuello y el pecho.

Poco después, llegó a la escena Américo Isaías Cornejo Cancho, de 56, quien se identificó como pareja de la víctima.

El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría local ya trabaja en la investigación para intentar identificar al autor del ataque, que permanece prófugo.

El fiscal Carlos Adrián Arribas quedó a cargo de la causa, mientras que el cuerpo de la mujer fue trasladado para la autopsia correspondiente.