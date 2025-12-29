El futbolista que rompió el silencio sobre los rumores de noviazgo con Sydney Sweeney

Tras la difusión de especulaciones en redes sociales, el deportista pidió detener las historias falsas sobre su vida personal.

Hoy 06:16

Christian Pulisic salió a aclarar los rumores que circulaban sobre un supuesto romance con Sydney Sweeney, desmintiendo categóricamente las especulaciones que se habían difundido en redes sociales.

El futbolista estadounidense, de 27 años y capitán de la selección nacional de Estados Unidos, recurrió a sus historias de Instagram el 28 de diciembre para expresar su descontento.

“Por favor, paren con las historias inventadas sobre mi vida personal. Es necesario responsabilizar a las fuentes, esto puede afectar la vida de las personas”, escribió.

Los rumores sobre su relación con la actriz de 28 años comenzaron a circular poco después de la ruptura de la estrella de Euphoria con su ex prometido Jonathan Davino en marzo.

La información se difundió inicialmente a través de la página de Instagram Bomber’s DNA y fue retomada por varios medios, incluido el portal italiano Gazzetta, generando rápidamente una ola de especulación en línea.

Sin embargo, el propio Christian Pulisic se encargó de desmentirlo directamente: bajo otra publicación que señalaba su supuesto noviazgo con Sydney Sweeney, escribió en los comentarios: “Noticias falsas, chicos, dejemos de lado este rumor absurdo”.

La declaración del futbolista coincide con su relación actual con la también atleta Alexa Melton, con quien ha estado desde 2024. Por su parte, la artista ha estado saliendo con el productor musical Scooter Braun desde principios de septiembre de 2025.

“Scooter y Sydney están muy bien y las cosas entre ellos son geniales. Están en una relación comprometida y las cosas son serias”, aseguró una fuente cercana a PEOPLE en diciembre.

Sweeney y Braun han sido vistos juntos en múltiples ocasiones durante el otoño y la temporada navideña, incluyendo un encuentro en Central Park, Nueva York, en noviembre, donde fueron fotografiados compartiendo un dulce beso mientras se sentaban sobre una roca.

Asimismo, el 30 de septiembre fueron vistos tomados de la mano durante una salida nocturna en Los Ángeles. Una fuente cercana comentó que ambos “tienen mucho en común y a ninguno le importa lo que piensen los demás”, destacando la complicidad entre la pareja.

Los amigos y familiares de Sydney Sweeney también han mostrado su aprobación del nuevo romance. “Es un alivio ver que ella está genuinamente feliz”, comentó un informante.

Sydney Sweeney

Del mismo modo, los allegados de Scooter Braun celebran la relación del productor con Sweeney, especialmente tras su divorcio en 2022 de Yael Cohen, con quien comparte tres hijos: Jagger, de 10 años; Levi, de 8; y Hart, de 6. “

“Hace mucho tiempo que no lo veían tan asentado en una relación y pueden notar cuánto la admira. Piensa que ella es inteligente, amable y divertida, y ella aprecia que él realmente la ve por lo que es más allá de todo el ruido”, agregó la fuente.