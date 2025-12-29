El tiempo para este lunes 29 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada agradable y una máxima de 29º

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas moderadas, cielo mayormente nublado y chances de tormentas aisladas durante la tarde.

Hoy 02:04

Este 29 de diciembre, último lunes del año 2025, Santiago del Estero tendrá una jornada con temperaturas agradables, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 29°.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, mientras que hacia la tarde se registrarán leves probabilidades de tormentas aisladas. Además, se prevé un alto porcentaje de humedad, como consecuencia de las lluvias que se produjeron durante el fin de semana, lo que podría incrementar la sensación térmica.

En cuanto al pronóstico extendido, el organismo nacional indicó que para el martes 30 de diciembre se mantendrán condiciones similares, con temperaturas prácticamente sin cambios y cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.