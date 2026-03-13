El Río Dulce desbordó la costanera en Santiago del Estero y desalojaron la zona

El aumento del caudal por la fuerte erogación desde el Embalse Río Hondo, alimentado por lluvias en Tucumán, causó el desborde del rio por la costanera Diego Armando Maradona.

Hoy 22:43

La fuerte crecida del Río Dulce dejó escenas impactantes durante la noche de este viernes en la ciudad de Santiago del Estero, especialmente en el sector de la costanera Diego Armando Maradona, a la altura del Puente Juan Domingo Perón, donde el agua terminó desbordando y avanzando sobre áreas cercanas al paseo.

Durante gran parte del día, equipos municipales y provinciales trabajaron de manera coordinada para intentar contener el avance del agua. En el lugar se instalaron barreras de contención y se realizaron tareas de bombeo con el objetivo de disminuir el impacto de la crecida.

Sin embargo, con el correr de las horas la fuerza del caudal terminó superando las medidas de prevención implementadas, lo que provocó inundaciones parciales en sectores de la costanera y obligó a reforzar las tareas de control y vigilancia.

Ante este escenario, se montó un importante operativo policial en los accesos al Parque Aguirre, por lo que nadie puede acercarse a la zona afectada. Las autoridades dispusieron controles estrictos para impedir el ingreso de peatones, motociclistas y automovilistas, incluso para quienes intentaban llegar al lugar para registrar imágenes de la crecida.

Además, por cuestiones de seguridad, se decidió interrumpir el suministro eléctrico en sectores cercanos al río, con el objetivo de evitar riesgos ante el avance del agua.

En paralelo, también se restringió la circulación en el Puente Juan Domingo Perón, donde personal policial controla el tránsito y evita que las personas se detengan a observar la situación.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan monitoreando el comportamiento del río y reforzando las tareas preventivas, en un contexto de creciente preocupación por el volumen de agua que continúa circulando por el cauce.