Conmoción en Tucumán por la repentina muerte de una joven de 28 años

El hecho que inicialmente fue caratulado como un presunto caso de violencia familiar, aunque no se descarta una muerte accidental.

Hoy 06:05

La Policía investiga la muerte de Tamara Sánchez (28), una mujer que falleció en la madrugada del domingo en el barrio El Ángel, en el sector conocido como 130 Viviendas de Villa 9 de Julio, en un hecho que inicialmente fue caratulado como un presunto caso de violencia familiar, aunque no se descarta una muerte accidental.

El episodio ocurrió en la Manzana A, casa 21, y fue advertido a través de un llamado al sistema de emergencias 911, que ingresó a las 1.35 alertando sobre un desorden y una posible situación de violencia en una vivienda donde varias personas se encontraban consumiendo alcohol.

Al llegar al lugar, efectivos del Móvil Tuc 722 y personal de la Comisaría Décima encontraron a la mujer tendida en el suelo, aparentemente sin signos vitales, mientras que su pareja, de 40 años, se hallaba en estado de shock. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias 107 confirmó el fallecimiento.

De acuerdo con el reporte inicial y el contexto de una discusión de pareja, el caso fue ingresado bajo la carátula de “presunto femicidio”. Sin embargo, el testimonio de una testigo clave aportó una versión distinta sobre lo sucedido.

Según su declaración, cerca de las 0.30, en medio de una discusión y pelea entre la pareja, Sánchez habría resbalado en la vereda del domicilio, la cual presentaba abundante barro, golpeándose fuertemente la cabeza contra el suelo, lo que habría provocado su muerte.

Ante la gravedad del hecho, tomó intervención la División Homicidios, el Ministerio Público Fiscal y personal de Criminalística, que trabajaron durante la madrugada en la escena para recolectar pruebas y evaluar la veracidad de los testimonios.

Por el momento, la pareja de la víctima permanece demorada y a disposición de la Justicia, mientras se aguardan los resultados preliminares de la autopsia, que serán determinantes para establecer si se trató de un accidente o si existió intervención de terceros. En las redes, amigos y vecinos comenzaron una campaña de "escrache" en contra la pareja de la joven. Aseguran que no fue un accidente y lo acusan de haberla asesinado.