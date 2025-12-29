Insólito episodio en pleno centro: una trabajadora sexual retuvo a un cliente por negarse a pagar

El hecho ocurrió durante la madrugada en un departamento del barrio Centro. El hombre habría amenazado a la joven, que llamó a la policía. La Fiscalía ordenó una prohibición de acercamiento.

Hoy 06:37

Una situación poco habitual se registró durante la madrugada de ayer en el barrio Centro, cuando una trabajadora sexual encerró a un cliente que se negó a abonar el servicio contratado y dio aviso a la policía. El episodio ocurrió alrededor de las 6.30 en un departamento ubicado sobre calle Sáenz Peña, entre Córdoba y Misiones.

El caso tomó estado público luego de que efectivos de la Comisaría Primera recibieran un llamado de una joven de 20 años, quien solicitó ayuda al manifestar que un cliente se negaba a pagar por los servicios sexuales recibidos y que, además, la había amenazado verbalmente.

Según relató la joven a los uniformados, cerca de las 5.15 había sido contactada a través de la aplicación Skoka por un hombre de 44 años, domiciliado en el barrio Los Inmigrantes, quien luego se presentó en su vivienda. Una vez en el lugar, el sujeto mantuvo contacto físico con ella y posteriormente manifestó su intención de ingerir bebidas alcohólicas, algo que no estaba permitido.

Ante la negativa, el hombre intentó retirarse del departamento. La trabajadora sexual le exigió entonces el pago del servicio, argumentando que ya había existido contacto físico. Al negarse el cliente a abonar, la joven le impidió salir del inmueble. En ese contexto, el hombre la habría amenazado con la frase: “Ya vas a ver, las voy a cagar detonando”, lo que motivó el llamado a la policía.

Intervino la fiscal Silvia Jaime, quien dispuso que se reciba la denuncia y que el acusado sea notificado de una prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la trabajadora sexual. No obstante, cuando los efectivos solicitaron a la joven que los acompañara a sede policial, esta se negó y manifestó que, por el momento, prefería abstenerse de formalizar la denuncia para preservar su identidad y su actividad laboral.