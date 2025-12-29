Colonia Dora: cargó combustible por $137 mil y huyó de la estación sin pagar

El conductor de una Hilux blanca aceleró tras llenar el tanque y escapó a gran velocidad, dejando al personal de la estación sin poder cobrar la carga.

Hoy 12:51

En la madrugada de este lunes, un episodio de estafa generó alarma en una estación de servicio YPF ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 92, en la ciudad de Colonia Dora.

Según informaron fuentes del lugar, una camioneta Toyota Hilux blanca ingresó alrededor de la 1.50 de la mañana al sector de surtidores y solicitó cargar combustible por un monto aproximado de $137.000. Cuando el personal intentó concretar el pago a través del dispositivo electrónico, el conductor del vehículo aceleró y se dio a la fuga a toda velocidad, tomando rumbo desconocido.

El hecho sorprendió al personal de la estación y al equipo de seguridad adicional presente, quienes inmediatamente alertaron a las autoridades. Por el momento, se desconoce la identidad del conductor y continúan las investigaciones para localizarlo y recuperar el dinero correspondiente a la carga de combustible.

La policía de Colonia Dora tomó intervención en el caso, iniciando las actuaciones correspondientes por estafa y fuga de responsabilidad de pago.