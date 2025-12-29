Con Abel Pintos, Los Coplanacu, Roxana Carabajal y Orellana Lucca, se conoció la grilla del Festival de la Chacarera

El anuncio se realizó este lunes en la Plaza Libertad, durante una conferencia de prensa.

Hoy 12:53

La ciudad de Santiago del Estero comienza a palpitar el primer gran festival del año, con la confirmación del Festival Nacional de la Chacarera, que se realizará los días 2 y 3 de enero de 2026 en el tradicional escenario de Plaza Añoranza. El evento contará con una amplia grilla de artistas locales y nacionales, consolidándose una vez más como uno de los encuentros culturales más importantes del verano santiagueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El listado de artistas fue confirmado este lunes durante una conferencia de prensa realizada en Plaza Libertad, que tuvo un clima festivo y convocante. La presentación se transformó en una verdadera celebración, con música y baile que atrajeron tanto a los presentes como a transeúntes que se acercaron de manera espontánea.

Entre los principales nombres confirmados para esta nueva edición se destacan Abel Pintos, Los Coplanacu, Roxana Carabajal, Los Arcanos del Desierto y Demi Carabajal, quienes forman parte de una nómina que supera los 30 artistas de renombre.

Grilla completa de artistas

Además de los artistas principales, el festival contará con la participación de Cuti y Roberto Carabajal, Orellana Lucca, Las Sachaguitarras Atamisqueñas, Marcelo Mitre, Edith Corpas, Kalama, Mariela Carabajal, La Brasita de mi Chala, Coquito Lastra, Jovita Subire, y un homenaje a Tata Nachi y Gómez Basualdo.

También subirán al escenario Por Siempre Quinteto, Armando Santillán y la Fiesta de San Esteban, Los Grandes Amigos, Lorena Moyano, Ballet Latidos de América, Poycuna, Cristina Heredia, Nocaish, los ganadores del Pre Chacarera, y numerosos artistas más que completan una propuesta diversa y representativa de la música popular.

El Festival Nacional de la Chacarera volverá así a reunir a familias, turistas y amantes del folklore en dos noches dedicadas a celebrar la identidad cultural santiagueña, con una programación que combina figuras consagradas y nuevos talentos.