Inscripciones abiertas para la Colonia de Vacaciones 2026 en Fernández

La propuesta es para niños y niñas de 6 a 12 años y comenzará el 5 de enero en el nuevo Polideportivo.

Hoy 15:53

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Fernández informó que este lunes 29, dieron inicio a las inscripciones para la Colonia de Vacaciones 2026 que darán comienzo el próximo lunes 5 de enero en el nuevo Polideportivo ubicado en calle Sargento Cabral y Santiago del Estero.

El Director de Deportes Comunal detalló que las inscripciones continuarán este martes 30 y miércoles 31 de 7:30 a 12:45 en las oficinas del Polideportivo. Quienes asistan por inscripciones deben hacerlo munidos del DNI del colono.

La Colonia de Vacaciones 2026 está destinada a niños y niñas de 6 a 12 años de edad y se desarrollará de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 11:30hs. Las inscripciones tienen un costo de $ 5.000.

Consistirá en la práctica de deportes varios como natación, juegos y diversas actividades recreativas. "Nosotros nos encargamos de que las vacaciones sean un espacio de diversión" resaltó el Director de Deportes Prof. Nelo Iturre.