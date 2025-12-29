Emergencia en Corrientes: más de 400 evacuados por las inundaciones

Las autoridades continúan monitoreando la crecida de los ríos Uruguay y Paraná para prevenir mayores riesgos.

Hoy 16:26

Al menos 413 vecinos fueron evacuados por las inundaciones que se registraron en la provincia de Corrientes, según informaron fuentes oficiales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Oficiales de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina monitorean la crecida de los ríos Uruguay y Paraná, mientras que se alojó a los habitantes en gimnasios municipales y escuelas.

Corrientes

La caída de 300 milímetros provocó el colapso de los desagües pluviales, cortes en el suministro eléctrico y el transporte, saturación en el suelo y anegaciones.

Personal de Defensa Civil, Bomberos y Policía de las distintas localidades llevaron víveres y materiales hacia los albergues.

Además, se efectuaron tareas de seguridad ciudadana en las zonas afectadas al igual que acciones de prevención y seguridad vial