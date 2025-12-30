La intendente Fuentes recibió a organizadores de la campaña "Más luces, menos ruido"

La iniciativa fomenta el uso de pirotecnia lumínica pero silenciosa, como bengalas, globos de luz y otras opciones que prioricen la vista sobre el oído.

Hoy 19:26

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió a los organizadores de la campaña "Más luces, menos ruido", que promueve festejos de fin de año sin pirotecnia sonora para cuidar la salud y el bienestar de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), niños pequeños, adultos mayores y animales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Impulsada por Santiago Azul TEA y VAY (Venzamos al Autismo Ya) con el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital, la iniciativa fomenta el uso de pirotecnia lumínica pero silenciosa, como bengalas, globos de luz y otras opciones que prioricen la vista sobre el oído.

En este sentido, la jefa comunal remarcó la importancia "de generar una sociedad más empática, que respete las necesidades de toda la comunidad y sea amigable para todos".

"Con este compromiso, en el municipio impulsamos en los jardines de infantes esta concientización para que, desde la primera infancia, los ciudadanos tomen como propia esta mirada solidaria", expresó.

Por su parte, la presidenta de Santiago Azul TEA, Patricia Zírpolo, señaló que "los estruendos generan angustia severa y crisis en nuestras familias y, si bien en los últimos años notamos una mayor conciencia por parte de la comunidad, es necesario que redoblemos los esfuerzos para reducir el uso de pirotecnia ruidosa".