El santiagueño “Bazooka” Chávez sufrió la rotura de su mandíbula, será operado y su rival lanzó una colecta para acompañar su recuperación

Tras caer por KO ante Touba Niang en Buenos Aires, Agustín deberá ser intervenido quirúrgicamente. El propio vencedor inició una colecta para ayudarlo con los gastos médicos y la recuperación.

El boxeador santiagueño Agustín “Bazooka” Chávez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva luego de la derrota por nocaut que sufrió el pasado 27 de diciembre en la Federación Argentina de Box. El golpe recibido en el quinto round le provocó la fractura de la mandíbula, una lesión que obliga al púgil oriundo de Santiago del Estero a someterse a una operación quirúrgica en los próximos días.

El vencedor fue Touba Niang, boxeador senegalés nacionalizado argentino, quien lejos de celebrar únicamente su triunfo decidió mostrar su costado más humano y solidario. A través de un video difundido en redes sociales, Niang lanzó una colecta solidaria para colaborar con los gastos médicos del santiagueño. “Este es un deporte, pero abajo del ring somos todos hermanos”, expresó, y pidió a la “familia del boxeo” que colabore con lo que pueda para ayudar a Chávez en su recuperación.

“Fue un combate duro, nadie quiere que termine así. Todos queremos ganar, pero no de esta manera”, sostuvo Niang, quien además pidió disculpas públicamente por la lesión de su rival y difundió el alias para recibir donaciones. El gesto fue ampliamente valorado en el ambiente del boxeo, que rápidamente comenzó a compartir el pedido de ayuda para el peleador santiagueño.

Chávez, de 24 años y categoría welter, había llegado con ilusión al combate, pero terminó pagando un alto precio físico. Ahora su prioridad pasa por la operación y la rehabilitación, mientras recibe el acompañamiento de su familia, su entorno y de toda la comunidad del boxeo que se movilizó para tenderle una mano en este momento complicado.