Enero con más aumentos: el Gobierno oficializó la suba de impuestos a los combustibles

A través del Decreto 929/2025, se actualizaron los gravámenes al líquido y al dióxido de carbono. El incremento impactará directamente en el precio final de la nafta y el gasoil en los surtidores.

Hoy 09:00

Enero arrancará con un ajuste para los conductores. El Gobierno nacional estableció un incremento en los impuestos que pesan sobre los combustibles, lo que derivará en una suba inminente en las pizarras de las estaciones de servicio de todo el país.

La medida fue formalizada mediante el Boletín Oficial a través del Decreto 929/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según el documento, la actualización responde a la necesidad de mantener un "sendero fiscal sostenible".

El detalle de los incrementos

El esquema de actualización a partir del 1° de enero se desglosa de la siguiente manera:

- Naftas: el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) subirá $17,291, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) aumentará $1,059 por litro.

- Gasoil: el gravamen general se elevará $14,390 por litro. En el caso del IDC, el impacto será de $1,640.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que estos montos surgen de la fórmula de ajuste trimestral basada en la inflación (IPC) informada por el Indec. Si bien históricamente varias administraciones postergaron estos aumentos para frenar la inflación, la gestión actual mantiene la política de actualizar los tributos para evitar el atraso fiscal.

Cabe recordar que, pese a este ajuste de enero, el Gobierno decidió prorrogar hasta 2026 otras subas pendientes de los trimestres anteriores, para buscar dosificar el impacto en el índice de precios al consumidor.

TEMAS Combustibles Boletín Oficial

