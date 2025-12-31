Ingresar
Nélida Peñaflor tuvo una gran performance en la San Silvestre 2025 y se consagró ganadora en Buenos Aires

La santiagueña se quedó con el primer puesto en la clasificación femenina de la tradicional carrera disputada este miércoles en CABA.

Hoy 11:55
Nélida Peñaflor

La ciudad de Buenos Aires fue escenario este miércoles 31 de diciembre de una nueva edición de la tradicional carrera San Silvestre 2025, que reunió a miles de atletas en un exigente recorrido urbano de 8 kilómetros, disputado en medio de una intensa ola de calor que elevó la temperatura por encima de los 30 grados.

La gran protagonista de la jornada fue la santiagueña Nélida Peñaflor, oriunda de la ciudad de Frías, quien se consagró ganadora en la clasificación femenina con un tiempo de 27 minutos y 14 segundos, dejando bien alto el orgullo provincial en una de las competencias más emblemáticas del calendario atlético nacional.

La prueba comenzó a las 8 de la mañana, con largada a metros del Obelisco, y continuó por las avenidas Corrientes, Leandro N. Alem, Paseo Colón, Independencia, 9 de Julio y Belgrano, en dirección a la Casa Rosada. Luego, los corredores ascendieron por Avenida de Mayo para retomar la 9 de Julio hasta el arco de llegada.

