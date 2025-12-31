Diario Panorama desea un próspero Año Nuevo a todos sus lectores

El diario más leído de la provincia y con la comunidad de redes sociales más fiel de Santiago del Estero saluda en este nuevo comienzo a quienes nos acompañan y eligen cada día.

Hoy 20:56

En la antesala de un nuevo año, Diario Panorama hace una pausa necesaria para agradecer a cada uno de sus lectores, que a lo largo de estos meses estuvieron del otro lado, informándose, opinando y siendo parte activa de esta comunidad que no deja de crecer.

Que este 2026 sea tiempo de nuevos desafíos, de sueños renovados y de oportunidades para seguir construyendo, aun en contextos difíciles. Que no falten la esperanza, el trabajo compartido y la mirada puesta en un futuro mejor.

Desde esta redacción, con el compromiso intacto con la información y el respeto por la verdad como bandera, les deseamos un muy feliz y próspero Año Nuevo. Gracias por confiar, por leernos y por seguir caminando junto a nosotros.