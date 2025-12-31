Este 1 de enero, mantenete informado a través de Diario Panorama

En este feriado de Año Nuevo, Diario Panorama continúa acompañando a sus lectores con toda la información de lo que sucede en la provincia, el país y el mundo, minuto a minuto.

Hoy 19:19

Con motivo del feriado del 1 de enero, no habrá diarios impresos, por lo que invitamos a toda la comunidad a mantenerse informada durante toda la jornada a través de nuestro portal digital, líder en información en Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En nuestro sitio web y en nuestras cuentas oficiales de Instagram y Facebook, los lectores podrán encontrar las últimas noticias, con cobertura permanente, información actualizada y los temas más relevantes del día, tanto a nivel local como nacional e internacional.

Como siempre, seguimos informando aun en feriados, con el compromiso y la responsabilidad de siempre. Este 1 de enero, elegí informarte con Diario Panorama.