Las lujosas vacaciones de Duki y Emilia Mernes en las Montañas Rocosas de Colorado

Duki y Emilia Mernes decidieron poner en pausa sus agendas y despedir el año con una escapada invernal a un pueblo en las Montañas Rocosas de Colorado, Estados Unidos.

Hoy 21:24

La cantante entrerriana fue quien compartió en redes sociales una serie de postales que reflejaron momentos de descanso, paisajes cubiertos de nieve y escenas de intimidad junto al referente del trap argentino. En las imágenes también se los vio acompañados por amigos cercanos, reforzando la idea de un viaje pensado para el relax, la privacidad y el disfrute de los vínculos más cercanos.

Aunque en un primer momento la pareja no reveló el destino, los seguidores más atentos lograron identificar el lugar gracias a una imagen tomada en The Blue Stag Saloon, un reconocido punto de encuentro en Breckenridge. La localidad es conocida por su entorno natural, su propuesta de lujo y sus imponentes paisajes invernales, lo que la convierte en un destino elegido por celebridades de todo el mundo.

Las fotografías transmitieron un clima de calidez y romanticismo, con cabañas de alto nivel, caminatas entre la nieve y cenas compartidas, lejos del ruido mediático y la exposición habitual de las grandes ciudades. La escapada funcionó como una pausa estratégica antes de retomar una agenda pública que promete volver a ser intensa en los próximos meses.

Uno de los detalles que más repercusión generó fue el look invernal de Emilia Mernes, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. La artista lució un abrigo largo blanco combinado con bufanda al tono, guantes negros y un gorro de piel sintética off white de Chanel, una elección elegante que contrastó con el paisaje nevado y fue ampliamente comentada por fanáticos y referentes de la moda urbana.

El costado romántico de la pareja también se reflejó en los mensajes públicos. Duki comentó una de las publicaciones con una frase que enterneció a sus seguidores: “La última Navidad te di mi corazón, turra, qué lindo te queda el blanco”, en alusión tanto al entorno invernal como al look de Emilia. Ella respondió con emojis de frío y nieve, manteniendo el perfil bajo que caracteriza su vínculo.

Además de los paisajes, Emilia compartió algunos detalles cotidianos de la estadía, como los dulces que disfrutaron durante el viaje, aportando un tono cercano y hogareño que fue muy celebrado en redes. Las publicaciones acumularon miles de interacciones y volvieron a confirmar el interés permanente del público por la vida personal y los próximos proyectos de Duki y Emilia, una de las parejas más seguidas de la escena musical argentina.