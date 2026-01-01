Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 ENE 2026 | 29º
X
Somos Deporte

Mitre se refuerza y anunció el regreso de un héroe del ascenso: Franco Ferrari

El defensor volverá a vestir la camiseta del aurinegro en la próxima temporada.

Hoy 23:30

El Club Atlético Mitre confirmó el regreso de Franco Ferrari, uno de los protagonistas del histórico ascenso a la B Nacional, que volverá a vestir la camiseta aurinegra en la próxima temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El defensor dejó una marca imborrable en el club durante aquella campaña inolvidable, siendo figura en momentos decisivos y especialmente recordado por la definición por penales que quedó grabada para siempre en la historia mitrense. Ahora, retorna con experiencia, jerarquía y el mismo compromiso que lo caracterizó en su primera etapa.

Desde la institución destacaron la importancia de su vuelta, no solo por lo futbolístico, sino también por lo simbólico. “Parte de nuestra historia, parte de nuestro presente”, expresaron desde el club a través de sus redes sociales, celebrando el retorno de un jugador muy querido por el hincha.

Con este movimiento, Mitre continúa dándole forma a su plantel con el objetivo de ser protagonista en la próxima temporada, apostando a futbolistas que conocen la identidad del club y saben lo que significa defender los colores en momentos clave.

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 1 de enero en Santiago del Estero: un fuerte chaparrón sorprendió a quienes ”pasaron de largo”
  2. 2. La Ruta 34 se cobró la vida de otra persona en un accidente de tránsito
  3. 3. Violento vuelco en un camino rural cerca de Matará: un hombre fue hospitalizado
  4. 4. Conmoción en un camping de Termas: dos chicos tucumanos se ahogaron y uno está desaparecido
  5. 5. Investigan la muerte de un niño de 3 años: se habría ahogado en una pileta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT