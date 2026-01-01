Mitre se refuerza y anunció el regreso de un héroe del ascenso: Franco Ferrari

El defensor volverá a vestir la camiseta del aurinegro en la próxima temporada.

Hoy 23:30

El Club Atlético Mitre confirmó el regreso de Franco Ferrari, uno de los protagonistas del histórico ascenso a la B Nacional, que volverá a vestir la camiseta aurinegra en la próxima temporada.

El defensor dejó una marca imborrable en el club durante aquella campaña inolvidable, siendo figura en momentos decisivos y especialmente recordado por la definición por penales que quedó grabada para siempre en la historia mitrense. Ahora, retorna con experiencia, jerarquía y el mismo compromiso que lo caracterizó en su primera etapa.

Desde la institución destacaron la importancia de su vuelta, no solo por lo futbolístico, sino también por lo simbólico. “Parte de nuestra historia, parte de nuestro presente”, expresaron desde el club a través de sus redes sociales, celebrando el retorno de un jugador muy querido por el hincha.

Con este movimiento, Mitre continúa dándole forma a su plantel con el objetivo de ser protagonista en la próxima temporada, apostando a futbolistas que conocen la identidad del club y saben lo que significa defender los colores en momentos clave.