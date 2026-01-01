Comenzó a regir la nueva actualización de las bandas del dólar y el BCRA ajusta su esquema cambiario

Entró en vigencia la nueva actualización de las bandas de flotación del dólar y el Banco Central puso en marcha un esquema que combina ajuste por inflación pasada y un programa gradual de acumulación de reservas. El cambio modifica la dinámica que regía desde abril de 2025 y redefine los valores entre los cuales el tipo de cambio podrá moverse sin intervención oficial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En concreto, durante enero el ajuste será de 2,5% y el techo de la banda, que hasta fines de diciembre se ubicaba en $1526,09, pasará a $1564. En febrero, los límites volverán a modificarse de acuerdo con la inflación de diciembre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el martes 13 de enero. El piso de la banda acompañará ese mismo ritmo de actualización.

En el comienzo de este año las bandas de flotación se actualizarán 2,5%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor de noviembre. De ese modo, el rango será más amplio que el vigente hasta fines de diciembre, cuando el ajuste mensual era de 1%. El nuevo mecanismo implica que el techo y el piso se moverán todos los días hasta completar, al cierre de cada mes, el ritmo correspondiente al último dato de inflación informado por el Indec, con un rezago de dos meses.

En paralelo, la autoridad monetaria inició un camino para sumar reservas de manera progresiva, en línea con la remonetización de la economía que anticipó el Gobierno. Para ese objetivo, el BCRA comprará hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado de cambios. La posibilidad de avanzar con ese plan quedó atada a que el Tesoro pueda cancelar sus compromisos de deuda sin recurrir a los recursos del organismo.

Intervenciones previas y señales al mercado

En la antesala del debut del nuevo esquema, operadores y analistas detectaron ventas de dólares por parte del Tesoro para evitar que el tipo de cambio mayorista se ubicara muy por encima de los $1450. El último día hábil de 2025 cerró en $1455, lejos del máximo de $1526,09 que marcaba el esquema de bandas vigente hasta entonces.

Marina Dal Poggetto, profesora de Economía en IAE Business School, sostuvo que “la recalibración de la pendiente del techo de la banda reduce el riesgo de tener que defenderla partiendo de reservas netas negativas, pero en simultáneo, reconfigura la ganancia esperada de hacer carry exigiendo una mayor tasa de pesos”. También señaló que el cambio en las bandas “permite que el techo no se atrase con la inflación y darle lugar a la acumulación de reservas”.