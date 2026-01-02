Conmoción mundial: confirman que una promesa del deporte de 16 años murió en el trágico incendio en Suiza

La Federación Italiana de Golf despidió a Emanuele Galeppini. La famlia del atleta aún espera información de su paradero por parte de las autoridades.

El inicio de 2026 quedó marcado por una tragedia que conmocionó al mundo del deporte. El incendio en el bar “Le Constellation”, en Crans-Montana, Suiza, provocó la muerte de más de 40 personas y entre las víctimas se encontraría Emanuele Galeppini, un golfista italiano de 16 años, señalado como una de las grandes promesas de la disciplina.

La noticia impactó de lleno en Italia y en la comunidad internacional del golf. A través de sus redes sociales, la Federación Italiana de Golf expresó su pesar con un emotivo mensaje: “La Federación Italiana de Golf lamenta el fallecimiento de Emanuele Galeppini, un joven atleta que encarnó la pasión y los valores auténticos. En este momento de profundo dolor, nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos. Emanuele, siempre estarás en nuestros corazones”.

La familia no se resigna: “Aún puede haber esperanza”

Mientras el deporte despide al joven talento, la familia de Galeppini se aferra a una mínima esperanza. Sebastiano Galeppini, su tío, explicó que el adolescente aún figura como desaparecido y que resta la confirmación oficial: “Por ahora, Emanuele sigue en la lista de personas desaparecidas y estamos esperando los resultados del ADN. En resumen, aún puede haber esperanza”.

El joven, nacido en Génova y residente en Dubái, aparece en la nómina oficial publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Su padre viajó de urgencia a Suiza tras enterarse del incendio, convencido de que su hijo se encontraba en el lugar celebrando el Año Nuevo. La última comunicación entre ambos fue a la medianoche, cuando se saludaron por las fiestas.

El hallazgo del teléfono y la espera por el ADN

La identificación de Emanuele Galeppini se transformó en un verdadero rompecabezas. Según fuentes cercanas a la investigación, su teléfono móvil fue encontrado en la morgue a la que fueron trasladados los cuerpos, aunque los restos atribuidos al joven aún no cuentan con confirmación oficial mediante pruebas de ADN.

Por ese motivo, pese al comunicado de la Federación Italiana de Golf, la familia insiste en que la última palabra la tendrán los análisis forenses.

Un talento que brilló en Europa y Oriente Medio

Más allá de la tragedia, Galeppini ya había dejado su huella en el deporte. Competía regularmente en torneos de Europa y Oriente Medio y en abril de 2025 se consagró campeón del Omega Dubai Creek Amateur Open, uno de los certámenes amateurs más importantes de la región.

La espera continúa, entre el dolor, la incertidumbre y la esperanza de una familia que aún no baja los brazos.