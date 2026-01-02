El Torneo de Pádel “Top Spin” promete una tarde a puro deporte y música

Este sábado, Oma Pádel Center Norte será escenario de una jornada especial desde las 18, con competencia para distintas categorías, DJ en vivo, sorteos y actividades para toda la familia.

Hoy 10:51

El Torneo de Pádel – Top Spin se disputará este sábado 3 de enero en Oma Pádel Center Norte y aparece como una de las propuestas deportivas y recreativas más atractivas del fin de semana. La actividad comenzará a partir de las 18 hs, en un ambiente que combinará pádel, música y entretenimiento.

La competencia incluirá las categorías Iniciados, 8ª Mixto, 8ª Masculino y 7ª Libre, lo que permitirá la participación de jugadores de distintos niveles. En todas ellas habrá trofeos para campeones y subcampeones, premiando el desempeño deportivo a lo largo de la jornada.

Más allá de lo estrictamente competitivo, el evento contará con DJ en vivo, juegos, sorteos y sorpresas, además de premios y actividades pensadas especialmente para los espectadores, generando una verdadera fiesta del pádel.

Las inscripciones se recibirán hasta el mismo día del torneo y quienes deseen participar u obtener más información podrán realizar consultas a través de las redes sociales de la organización.