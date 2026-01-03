¿El bombazo del mercado de pases?: River tuvo un primer contacto directo con Sebastián Villa

Por pedido de Gallardo, la dirigencia avanzó en las negociaciones por el ex delantero de Boca.
River busca ser protagonista del mercado de pases y prepara una verdadera bomba: el club mantuvo un primer contacto directo con Sebastián Villa, delantero colombiano con pasado en Boca, y una debilidad reconocida de Marcelo Gallardo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Según pudo saber Doble Amarilla, el Millonario se comunicó con el entorno del futbolista y la respuesta fue positiva. Villa mostró predisposición para dialogar y dejó en claro que no tiene condicionamientos para vestir la camiseta de River, más allá de su etapa en Boca, donde jugó entre 2018 y 2023.
La negociación, sin embargo, no es sencilla. La principal dificultad es económica: hoy las cifras están lejos, aunque el atacante podría priorizar a River por encima de otras propuestas, especialmente de clubes brasileños que también lo tienen en carpeta.
En medio de los rumores, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, se refirió públicamente a la situación del colombiano y confirmó su salida del club mendocino.
“Hay ofertas por el jugador. Todavía el libro de pases no está abierto, pero hay conversaciones avanzadas. Sabemos que Villa se iba a ir. Es parte del compromiso que asumimos con él en julio y vamos a cumplir, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2027”, explicó en diálogo con Radio Splendid.
Además, el dirigente fue claro sobre el beneficio mutuo de una transferencia: “Le va a hacer bien salir de Independiente, y a Independiente le va a hacer bien que Villa salga”. Sobre el monto, prefirió mantener reserva: “Es un tema de negociación”.
Consultado sobre los clubes interesados, Vila fue cauto: “De varios clubes han llamado. No voy a decir de quiénes. No puedo decir ni que sí ni que no, es parte de la negociación”.