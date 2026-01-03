La emotiva foto con la que Julián Álvarez y Emilia Ferrero anunciaron el nacimiento de su primer hijo

Julián Álvarez y Emilia Ferrero confirmaron este viernes el nacimiento de su primer hijo, Amadeo, y lo hicieron con una emotiva publicación conjunta en sus redes sociales. El delantero del Atlético de Madrid compartió la primera imagen del bebé junto a su pareja y reveló que el nacimiento se produjo el viernes 2 de enero de 2026.

Hoy 18:11

La noticia generó una inmediata ola de felicitaciones, especialmente entre compañeros del futbolista en la selección argentina y en el conjunto colchonero. Nahuel Molina, con quien comparte equipo tanto en el Atlético como en la Albiceleste, reaccionó con emojis de corazones, al igual que Enzo Fernández, actual jugador del Chelsea y amigo cercano desde las divisiones juveniles de River Plate.

“Felicitaciones a los dos, vamos Amadeo”, escribió Giuliano Simeone, compañero de Álvarez en ambos planteles. También se sumaron Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández (“Bienvenido bebito, felicidades amigos”), y Bárbara Occhiuzzi y Julia Silva, parejas de Nahuel Molina y Marcos Acuña, respectivamente.

Las instituciones vinculadas a la carrera del delantero también expresaron sus saludos. “Bienvenido a la familia rojiblanca, Amadeo”, publicó la cuenta oficial del Atlético de Madrid, mensaje que fue replicado por River Plate: “Bienvenido Amadeo, un riverplatense más”. A su vez, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, escribió: “Felicitaciones para los dos y muchas bendiciones para ese hermoso bebé. Bienvenido, Amadeo”.

La pareja había anunciado el embarazo el 22 de junio de 2025, en plena participación de Álvarez en el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid. Desde entonces, compartieron en redes sociales distintos momentos de la espera: desde sesiones fotográficas cargadas de ternura hasta un video del propio Julián armando la cuna. “Ya falta poco para el debut de Amadeo en este gran equipo. Te esperamos con mucho amor”, escribieron el pasado 14 de diciembre, junto a una imagen del delantero besando la panza de Emilia.

Según informó la agencia EFE, Álvarez se ausentó del entrenamiento del viernes del equipo dirigido por Diego Simeone para acompañar a Ferrero durante el parto. Sin embargo, este sábado se reincorporó al plantel y estará disponible para el partido frente a la Real Sociedad, que se disputará el domingo desde las 17 (hora argentina) en el estadio Anoeta.

La historia de amor entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero se remonta a su infancia en Calchín, Córdoba. Allí se conocieron cuando tenían alrededor de nueve o diez años, a partir de vínculos familiares y un grupo de amistades en común. “Nos conocemos desde chicos. Su papá y su abuelo eran del pueblo y ella iba seguido a visitarlos. Ahí nos conocimos”, contó el delantero en el documental Julián Álvarez: Standing Alone, emitido en 2024 por City Studios.

Si bien el futbolista debió mudarse por su carrera profesional, la relación se consolidó definitivamente en 2022. “Siempre tuvimos el mismo grupo de amigos. Yo me fui a Buenos Aires, pero cuando volvía a Córdoba nos veíamos. Desde 2022 estamos juntos”, relató el campeón del mundo.

La confirmación pública del embarazo se dio de manera inesperada, cuando Álvarez fue consultado por un cronista de TyC Sports durante el Mundial de Clubes. “Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no lo habíamos anunciado. Estamos muy contentos”, expresó entonces. Ese mismo día, Ferrero publicó una foto junto a Julián y su perro Tarzán con el mensaje: “Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino”.

El sexo del bebé fue revelado el 7 de julio con una original puesta en escena: en una pequeña cancha, Álvarez ejecutó un penal que, tras convertirse en gol, liberó una nube de humo celeste, confirmando que sería varón. El video se viralizó rápidamente y fue celebrado por familiares, amigos y seguidores.

En septiembre, el delantero habló sobre la paternidad en una charla con Agustín Creevy y confesó sus sensaciones ante esta nueva etapa. “Estoy tranquilo, aunque algunas cosas te dan un poco de miedo porque es todo nuevo. Te dan el título de papá, pero después hay que ejercerlo. La crianza, los límites… son cosas que se van dando”, reflexionó. Y, con humor, agregó sobre la convivencia: “Por suerte a Emi le gusta el fútbol. A veces ella me avisa qué partido está jugando porque yo estoy en otra”.