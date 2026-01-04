Ingresar
Venezuela: Delcy Rodríguez toma el mando tras la detención de Nicolás Maduro

En medio de una grave crisis institucional, la Justicia venezolana declaró la ausencia forzosa del presidente y delegó el poder en la vicepresidenta.

Hoy 00:08

La vice de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió este sábado como presidenta encargada de su país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU. Lo hizo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia local declaró la ausencia forzosa del Presidente de la República. El gobierno de Brasil ya la reconoció como la presidenta interina.

El máximo tribunal dictaminó este sábado a la noche que "la ciudadana Delcy Rodríguez, vice ejecutiva de la república, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. para garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

"Se ordena notificar de inmediato a Delcy Rodríguez, al Consejo de Defensa de la Nación, al alto mando militar y a la asamblea nacional", concluyó el máximo tribunal. Tras el secuestro de Maduro luego de la intervención de EEUU en Venezuela, el Tribunal Supremo le ordenó a Rodríguez, de 56 años, asumir las funciones como presidenta encargada de Venezuela, hasta que se defina la situación jurídica del mandatario detenido. La ahora mandataria exigió la inmediata liberación de su compañero de fórmula en las elecciones del 2024.

La actual mandataria venezolana ante la captura de Maduro señaló que el país sostuvo el mandato de "mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva", pero "la respuesta fue haber recibido esta agresión que viola flagrantemente los artículos 1 y 2 de las Cartas de Naciones Unidas".

