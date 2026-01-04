Ingresar
“Tiene un corazón muy puro y una pasión notable”: Abel Pintos elogió a Radamel en el Festival de la Chacarera

En una entrevista brindada en Plaza Añoranzas, el reconocido cantautor destacó el carisma, la sensibilidad y el compromiso artístico del joven santiagueño de Suncho Corral, que viene siendo furor en redes y escenarios.

Hoy 19:57

En el marco del Festival Nacional de la Chacarera, desarrollado en Plaza Añoranzas, Abel Pintos se refirió con palabras de admiración a Damián Radamel Stieffel, el joven artista conocido como “el changuito de Suncho Corral”, que en las últimas semanas ganó visibilidad nacional.

Me parece carismático, con un corazón muy puro y evidentemente con una pasión notable que todos podemos advertir en su forma de cantar, de transmitir”, expresó Pintos al hablar del presente de Radamel. Y agregó: “A mí me gusta mucho cómo canta, lo que transmite cuando canta y el compromiso con el que lo hace”.

Radamel Radamel

Radamel viene siendo tendencia tras compartir escenarios con figuras como Milo J, Cuti Carabajal y Roberto Carabajal, además de su participación destacada en el propio festival santiagueño, donde recibió una fuerte ovación del público.

Para Abel Pintos, el surgimiento de nuevas voces es una señal alentadora para la música popular: “En lo personal me pone muy feliz ver que, año tras año, generación tras generación, el folklore esté siempre presente y que sigan apareciendo nuevos valores”. En ese sentido, subrayó: “Me hace mucha ilusión que niños y adolescentes como Radamel estén creando oportunidades”.

Radamel Radamel

Las palabras del artista bahiense no solo validan el talento del joven santiagueño, sino que también refuerzan una idea que se repite en cada edición del festival: el folklore sigue vivo, se renueva y encuentra en las nuevas generaciones un camino de continuidad y proyección.

