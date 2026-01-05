Ingresar
Inseguridad en Añatuya: vecinos redujeron a un ladrón y la Policía detuvo a otro tras un insólito robo

El hecho ocurrió de madrugada en el barrio Campo Rosso. Dos jóvenes quedaron detenidos y la Policía busca a un tercer sospechoso que logró escapar con parte del botín.

Hoy 00:12
Un episodio de inseguridad se registró en la madrugada de este domingo en la ciudad de Añatuya, cuando vecinos lograron reducir a uno de los autores de un robo y la Policía detuvo posteriormente a un segundo cómplice, mientras continúa la búsqueda de un tercer implicado.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30, en inmediaciones del barrio Campo Rosso, cuando una alerta del sistema de monitoreo movilizó a efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 41 hacia la intersección de avenidas Senador Villar y Gobernador Barraza. Al arribar, los uniformados encontraron a un grupo de vecinos que tenían reducido a un joven de 22 años, identificado como Sebastián Coria, alias “Morza”.

De acuerdo con el relato de los damnificados, Coria actuó junto a otros dos sujetos conocidos como “Pequeño” y “Rata”, quienes sustrajeron un reflector con pantalla solar, un machete y un caballo inflable. Este último objeto fue recuperado en el lugar, luego de que los vecinos interceptaran a uno de los ladrones, mientras los otros dos escapaban.

Tras la primera aprehensión, la Policía desplegó un rastrillaje por el barrio Tradición, donde en calle Luis Pérez divisaron a dos individuos en actitud sospechosa. En ese lugar fue detenido Damián Villalba, de 25 años, alias “Pequeño”, quien llevaba consigo la pantalla solar y el reflector denunciados como robados.

El segundo sujeto que lo acompañaba logró huir a pie, abandonando en su escape un teléfono celular Samsung de color gris plata, que fue secuestrado para pericias.

Por la imposibilidad de realizar la revisión médica de rigor —debido a la ausencia del médico de guardia—, los detenidos fueron trasladados directamente a sede policial. Los elementos recuperados quedaron bajo custodia, mientras que los damnificados se comprometieron a radicar la denuncia formal en las primeras horas de la mañana.

La Policía continúa con la búsqueda del tercer sospechoso, conocido como “Rata”, y el hecho quedó a disposición de la Justicia.

