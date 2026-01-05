Cae banda de estafadores que operaba en Santiago del Estero y otras seis provincias

Siete personas con antecedentes fueron detenidas tras 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país. Uno de los procedimientos se realizó en la ciudad de La Banda.

Hoy 07:49

Una organización criminal dedicada a cometer estafas mediante maniobras tecnológicas fue desarticulada en las últimas horas tras una serie de 17 allanamientos simultáneos realizados en distintas provincias del país. Como resultado del operativo, siete personas fueron detenidas, todas con frondoso prontuario, y se secuestró abundante material de interés para la causa.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, y se desarrollaron de manera coordinada en domicilios ubicados en Presidente Derqui, González Catán, General Rodríguez y Campana, en la provincia de Buenos Aires. Además, se realizaron operativos en Santa María de Punilla (Córdoba), La Banda (Santiago del Estero), Cruz Alta (Tucumán), Paraná (Entre Ríos) y en la provincia de Chaco.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 25 teléfonos celulares, además de computadoras, notebooks, pendrives, tarjetas SIM y tarjetas bancarias de débito y crédito, junto con documentación vinculada a las maniobras delictivas que se investigan.

La causa se inició a partir de denuncias presentadas por una empresa de telecomunicaciones, que detectó irregularidades en varias líneas telefónicas. Los titulares de esas líneas habían sufrido el robo de dinero de sus cuentas bancarias, lo que derivó en una investigación más profunda.

En el marco de la pesquisa, los investigadores analizaron transferencias monetarias y registros de conexiones IP, lo que permitió identificar a los presuntos integrantes de la banda y avanzar con los allanamientos que culminaron con las detenciones.

La investigación continúa para determinar la totalidad de las maniobras realizadas y establecer si existen más personas involucradas.