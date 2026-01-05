El tiempo para este lunes 5 de enero en Santiago del Estero: anuncian una jornada agradable con una máxima de 32º

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una máxima de 32º y una mínima de 17º, con viento moderado. El martes volvería el calor intenso, con temperaturas cercanas a los 37º.

Hoy 01:43

El clima en Santiago del Estero para este lunes 5 de enero se presentará estable y agradable, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Para la jornada se prevé una temperatura máxima de 32º y una mínima de 17º, con cielo despejado durante todo el día, lo que favorecerá actividades al aire libre. Además, se anuncian vientos moderados, con velocidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h, aportando alivio térmico.

En tanto, el pronóstico extendido anticipa un marcado ascenso de la temperatura para el martes, cuando la máxima alcanzaría los 37º y la mínima se ubicará en 19º. Para ese día se espera cielo algo nublado, aunque sin probabilidad de precipitaciones.

De esta manera, el inicio de la semana tendrá un lunes más templado, antes del retorno del calor intenso típico de la temporada estival en la provincia.