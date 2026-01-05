Le robaron $300 mil y prendas de marca a un vendedor ambulante durante el Festival de Añatuya

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en inmediaciones del Anfiteatro Padre Suárez, cuando delincuentes aprovecharon que el vehículo del damnificado estaba sin medidas de seguridad.

Hoy 00:22

Un vendedor ambulante oriundo de la ciudad Capital fue víctima de un importante hurto de dinero y pertenencias durante la tarde del sábado, en las inmediaciones del Anfiteatro Padre Suárez, en la intersección de avenida San Martín y Rivadavia, en la ciudad de Añatuya.

El damnificado fue identificado como Marcelo Mamani, de 40 años, quien relató que alrededor de las 15.00 se retiró momentáneamente de su puesto de venta de juguetes para descansar a unos 100 metros del lugar. Al regresar, advirtió que personas desconocidas habían ingresado a su vehículo, una camioneta Peugeot Partner, que se encontraba estacionada sin llave.

Según consta en el reporte policial, los autores del hecho sustrajeron una mochila de color rosa, que contenía en su interior aproximadamente $300.000 en efectivo, además de una campera blanca marca Lacoste. El rodado no presentaba signos de violencia, por lo que se presume que los delincuentes aprovecharon la falta de medidas de seguridad para cometer el ilícito con rapidez.

Tras la denuncia, intervino el fiscal de turno, Dr. Guillermo Farías, quien dispuso que se labre el acta de constatación correspondiente y que se dé inmediata participación a la Brigada de Investigaciones, con el objetivo de identificar y dar con los responsables del hecho. El caso continúa bajo investigación.