Especial Reyes: La Banda impulsó la economía local con una exitosa Feria de Emprendedores

Más de 60 emprendedores participaron del evento organizado en plaza Belgrano, que convocó a numerosas familias y ofreció propuestas recreativas y comerciales.

Hoy 13:00

La Oficina de emprendedores, perteneciente a la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda, llevó adelante un gran evento en la plaza Belgrano, para impulsar el crecimiento de la economía local y para el disfrute de los niños y de toda la familia.

La Feria de Emprendedores, Especial Reyes fue muy exitosa y contó con la participación de 65 feriantes de diferentes rubros, pero en la que se destacaron específicamente el rubro de juguetes, juegos didácticos, muñecos Kawaii y accesorios, entre otros. Tuvo una gran convocatoria de familias y la colaboración de los emprendedores con un regalo para sortear entre los presentes; además de música en vivo.

Al respecto, la coordinadora de la Oficina de Emprendedores, Zahen Nabac destacó su agradecimiento al intendente Roger Nediani "porque siempre les da un lugar y una oportunidad a todos los emprendedores y sobre todo apoya al comercio local, impulsando estos eventos para que puedan vender".

Y finalizó: "Esta ha sido la primera feria de este año y vamos a comenzar a llevar adelante muchas más en diferentes fechas puntuales y para que los emprendedores y artesanos tengan la oportunidad de mostrar y vender todos sus productos".