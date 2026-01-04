Robó una mochila de un auto y fue aprehendido tras un rápido procedimiento

El hecho ocurrió en la noche del sábado en Las Termas de Río Hondo. La mochila fue recuperada y el acusado quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 00:55

Un hombre fue aprehendido en la noche del sábado en la ciudad de Termas de Río Hondo, acusado de sustraer una mochila del interior de un automóvil estacionado en inmediaciones del Polideportivo Municipal.

El hecho se registró alrededor de las 22.40, sobre avenida Belgrano, y fue esclarecido gracias al rápido accionar del personal de la Unidad Táctica Motorizada, dependiente de la División Prevención de la Departamental N°6, que realizaba tareas de patrullaje preventivo en la zona.

Durante el procedimiento fue identificado el presunto autor del ilícito como Carlos Alberto Bustamante, de 55 años.

El damnificado, Luis Alberto Alderete (37), manifestó que la mochila contenía trajes de danzas pertenecientes a su hijo, los cuales fueron recuperados en su totalidad.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Ignacio Guzmán, el acusado quedó aprehendido, se realizaron las diligencias de rigor y los elementos recuperados fueron restituidos a su propietario.