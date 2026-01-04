Roger Waters defendió a Nicolás Maduro en un video y le pidió a Trump “dejar de comportarse como un niño”

El ex Pink Floyd denunció una "agresión imperial" de Estados Unidos, pidió "manos fuera de Venezuela" y consideró que su postura representa "al 99% de las personas en el mundo".

Hoy 05:28

Roger Waters volvió a pronunciarse en defensa del dictador venezolano Nicolás Maduro, esta vez después de su captura por fuerzas estadounidenses bajo órdenes de Donald Trump.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El músico británico lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales, donde combinó consignas políticas, acusaciones contra Washington y una particular estadística global.

"Por amor de Dios, Venezuela es una nación soberana. ¡Manos fuera de Venezuela!", reza la frase, sobre fondo rojo, que abre la grabación de un minuto y 40 segundos. Luego aparece Waters, en formato selfie, con remera negra y anteojos, en tono solemne y discurso encendido.

"Estamos realmente consternados por el salvaje acto de agresión del imperio de Estados Unidos contra nuestros hermanos, hermanas y camaradas en Venezuela, esa grande y maravillosa expresión de la Revolución Bolivariana", afirma el ex integrante de Pink Floyd, sin referencias a la crisis humanitaria ni a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país caribeño.

Según Waters, su postura no es minoritaria. Muy por el contrario, asegura representar a una aplastante mayoría planetaria. "Alrededor del mundo, solo Dios sabe qué porcentaje, pero probablemente el 99% de todas las personas estamos diciendo que deploramos estas acciones", sostuvo, sin ofrecer precisiones sobre el método de consulta.

El músico también apuntó directamente contra Trump y su entorno. Les pidió al Ejército y al Gobierno estadounidense respetar "el derecho soberano" de los venezolanos y los exhortó a "madurar". "Por el amor de Dios, dejen de comportarse como niños en el patio de una escuela. Este es nuestro mundo, no el de ustedes", lanzó.

Y concluyó: "No soy un hombre de oración, pero sí un hombre activo, y haré todo lo que esté en mi poder para apoyar a Venezuela, que es un país soberano y debería ser dejado en paz por el gendarme gringo del norte".

No fue la primera vez que Waters respaldó al líder del régimen chavista. Días antes de las elecciones presidenciales de 2024 —que terminaron envueltas en denuncias de fraude— había llamado a votar por el dictador.

Al explicar su postura, descalificó a los opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado y apuntó contra intereses económicos estadounidenses. "Venezuela les pertenece a ustedes, no a la corporación Chevron, con la que Machado quiere hacer un trato para regalar su país", afirmó.

En esa misma línea, sostuvo que la Revolución Bolivariana "es difícil, pero está siendo exitosa", al expresar su respaldo a Maduro, que por entonces buscaba su tercer mandato desde la muerte de Hugo Chávez en 2013.

Stephen King apuntó contra Trump

El escritor estadounidense Stephen King también se pronunció sobre el tema, aunque con un enfoque distinto al de Waters. En un posteo en redes sociales, el autor de It y El resplandor escribió: "Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco y Trump le tendió la alfombra roja".

Conocido por su postura crítica hacia el trumpismo desde hace años, agregó: "No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo sí es una droga). Justo cuando uno piensa que Trump ha tocado fondo, rebota aún más".