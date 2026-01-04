Un trabajador rural se descompensó cuando manejaba un tractor y falleció

El trágico hecho ocurrió en la ciudad de Tres Isletas, en la vecina provincia de Chaco.

En un suceso que se encuentra bajo investigación, la Policía de Tres Isletas confirmó la muerte de un maquinista que fue encontrado debajo de un tractor. La víctima fue identificada como Francisco Trojan, de 84 años.

Según fuentes policiales citadas por Diario Norte, el hecho ocurrió durante la siesta de este sábado, cuando los efectivos de la comisaría local fueron informados que el cuerpo de la víctima se encontraba en un camino cercano a la Chacra 20/23.

El hombre fue identificado como Francisco Trojan, quien circulaba sobre un tractor que volcó en una cuneta.

En el lugar, el personal de la División Criminalística indicó que no encontró indicios de que se tratara de una muerte traumática, pudiéndose tratar de una muerte natural. Luego, el cuerpo fue examinado por personal médico y entregado a sus familiares para los fines póstumos.

Mientras tanto, las causas del deceso de Trojan son investigadas y por el momento, se estima que el maquinista se habría descompensado, mientras guiaba el tractor, perdió el control y cayó en la cuneta.