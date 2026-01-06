Ingresar
La contundente frase de Sebastián Villa sobre el interés de River: “Si Gallardo me llama...”

Desde Colombia, el exdelantero de Boca dejó claro que su prioridad es jugar en el club millonario, pese a su pasado en el clásico rival.

Hoy 09:51

El nombre de Sebastián Villa volvió a sacudir el mercado de pases. El delantero colombiano, de 30 años y con pasado en Boca Juniors, afirmó públicamente que está dispuesto a sumarse a River Plate y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Si (Marcelo Gallardo) me llama, mañana mismo viajo”.

Villa habló desde Colombia con el canal de streaming Picado TV, donde se encuentra junto a su familia a la espera de definiciones sobre su futuro, luego de consagrarse campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza.

El atacante no inició la pretemporada con la Lepra mendocina y dejó en claro que su etapa en Boca ya es pasado. “Soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol. Sabemos lo que significa River y esperamos que las partes concreten las negociaciones”, expresó.

Además, reconoció sin rodeos su intención de llegar al club de Núñez. “He visto del interés y le dije a mi representante que sí, que me gustaría jugar en River”, señaló el colombiano.

Desde lo económico, la negociación aparece como el principal obstáculo. River habría ofrecido alrededor de 4 millones de dólares, mientras que Independiente Rivadavia pretende 12 millones por el pase. En ese contexto, Villa remarcó que prioriza su proyecto personal: “Si se me da esta posibilidad, la voy a aprovechar de la mejor manera”.

El delantero también destacó su vínculo con Juan Fernando Quintero y aseguró que compartir equipo con él sería un orgullo. Incluso fue más allá y vinculó su posible llegada al Millonario con la selección colombiana, en un año clave. “Si llego a River podría ser citado y pelear un puesto para el Mundial”, concluyó.

