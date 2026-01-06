“Añoranza Santiagueña”: lanzan un nuevo festival con figuras del folclore

Se realizará el 7 y 8 de febrero en el Nodo Tecnológico del Parque Industrial y contará con una destacada grilla de artistas. Enterate.

La ciudad de La Banda incorporará un nuevo evento a su calendario cultural de verano 2026 con la realización de “Añoranza Santiagueña”, un festival folclórico que tendrá lugar los días 7 y 8 de febrero en el Nodo Tecnológico del Parque Industrial.

Según se confirmó, el festival contará con la participación de reconocidos exponentes de la música popular, entre los que se destacan Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, Néstor Garnica, Horacio Banegas, Marcelo Toledo, y Demi, Peteco y Roxana Carabajal, referentes indiscutidos del folklore santiagueño y nacional.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se anunciarán nuevas incorporaciones a la grilla, con el objetivo de ampliar la propuesta artística y atraer a un público diverso. En ese sentido, trascendió que se encuentra en conversaciones la posible participación de un cuartetero de renombre y una banda de rock nacional, aunque dichos nombres aún no fueron confirmados oficialmente.

“Añoranza Santiagueña” se proyecta como una nueva alternativa cultural para vecinos y turistas, en un verano que ya promete múltiples propuestas artísticas en la provincia.