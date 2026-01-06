Sebastián Villa rechazó una oferta del fútbol brasileño y sigue soñando con River

El colombiano manifestó públicamente su deseo de ser dirigido por Marcelo Gallardo.

Sebastián Villa sigue haciendo fuerzas para cruzarse la banda roja. Apenas horas después de manifestar públicamente su deseo de ser refuerzo y dirigido por Marcelo Gallardo, el extremo colombiano rechazó una importante oferta de Brasil porque no pierde la fe de mudarse a Núñez.

El club que avanzó con una propuesta fue Santos, que busca otro socio de ataque para Neymar tras anunciar la llegada de Gabriel “Gabigol” Barbosa. Compartir cancha con figuras de ese calibre resultaba seductor, pero Villa agradeció y dijo no.

El primer motivo fue económico: el Peixe estaba dispuesto a pagar poco más de cinco millones de dólares, una cifra muy inferior a los 12 millones que pretende Independiente Rivadavia de Mendoza, club con el que el colombiano tiene contrato hasta diciembre de 2027, aunque ya avisó que saldrá en este mercado de pases.

La otra razón es deportiva y personal. La prioridad absoluta de Villa es River, al que considera el escenario ideal para mostrar su mejor versión y volver a la selección colombiana en la antesala del Mundial 2026. “Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera”, admitió el lunes por la noche en Picado TV, en un mensaje que también metió presión a la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo.

Si bien no estaba entre los apuntados inicialmente por el Muñeco para reforzar la delantera, en River hubo contacto con el futbolista para conocer sus pretensiones y las condiciones que exige la Lepra mendocina. Villa ya hizo su jugada: ahora, la pelota quedó del lado del Millonario.