Encontraron muerto a un hombre en una vivienda de Termas de Río Hondo

El hecho ocurrió este martes al mediodía en una casa del barrio Adela. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

Hoy 14:26

Un hombre mayor de edad fue hallado sin vida este martes alrededor del mediodía en el interior de su domicilio, ubicado sobre calle Córdoba al 200, en el barrio Adela de la ciudad de Termas de Río Hondo.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se registró cerca de las 12:30, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 40 se hicieron presentes en el lugar tras un requerimiento efectuado por personas allegadas a la familia.

En el domicilio, el personal policial se entrevistó con dos hombres, quienes manifestaron que Juan Andole, hijo del fallecido y residente en la provincia de Tucumán, se había comunicado telefónicamente con ellos solicitándoles que se acercaran a la vivienda de su padre, Julio Andole, debido a que desde hacía varios días no lograba establecer contacto.

Al llegar al inmueble y no obtener respuesta desde el interior, constataron que la vivienda se encontraba cerrada con medidas de seguridad, por lo que se solicitó la intervención de un cerrajero. Una vez habilitado el ingreso, accedieron al interior y encontraron al propietario tendido sobre la cama de uno de los dormitorios, sin signos vitales.

Minutos después arribó personal del hospital local, que constató oficialmente el deceso.

Tomó intervención el fiscal coordinador Dr. Ignacio Guzmán, quien dispuso la presencia de personal de Criminalística para la realización de las pericias correspondientes y adelantó que continuará con las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La investigación permanece en curso.