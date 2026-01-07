Irán observa con cautela a EEUU tras la captura de Maduro en Venezuela

El país enfrenta protestas internas y teme que la reciente incursión de EEUU en Venezuela pueda replicarse en su territorio, generando preocupación entre sus líderes y ciudadanos.

Irán enfrenta una nueva ola de protestas que desafían a la teocracia del país, pero parece que lo único de lo que la gente allí quiere hablar está al otro lado del mundo: Venezuela.

Desde que el ejército de Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un aliado de larga data de Teherán, a primera hora del sábado, los titulares de la prensa estatal y las autoridades han condenado la operación. Sin embargo, en las calles e incluso en algunas conversaciones oficiales, surge cada vez más la duda acerca de si una misión similar podría tener como objetivo al liderazgo de la República Islámica, incluido su líder supremo, el ayatulá Ali Jamenei, de 86 años.

La paranoia alimenta una preocupación más generalizada entre los iraníes. Muchos temen que Israel, un estrecho aliado de Estados Unidos, vuelva a atacar al país como hizo durante la guerra de 12 días contra Teherán en junio. Israel eliminó a una serie de altos cargos militares y científicos nucleares, y Washington bombardeó sitios de enriquecimiento nuclear iraníes. Se cree que Jamenei se ha escondido para protegerse.

“Dios bendiga a nuestro líder, nosotros también debemos tener cuidado”, dijo Saeed Seyyedi, un maestro de 57 años en Teherán, preocupado por que la Casa Blanca pueda actuar como en Venezuela.

“Estados Unidos siempre ha estado detrás de complots contra Irán, especialmente cuando están en juego cuestiones como el petróleo e Israel. Además, puede complicarse cuando se mezcla con la guerra entre Rusia y Ucrania, el (grupo político-paramilitar) libanés Hezbollah y las acusaciones de narcotráfico”, agregó.

Estados Unidos lleva tiempo acusando a Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán, de dirigir operaciones de contrabando de drogas para financiar sus operaciones, incluso en América Latina, algo que el grupo niega.

Inmediatamente después de la captura de Maduro, un analista de la televisora estatal iraní afirmó, sin ofrecer pruebas, que Estados Unidos e Israel tenían planes, durante la guerra del año pasado, para secuestrar a funcionarios iraníes con un equipo de iraníes con doble nacionalidad. Incluso para la cadena estatal, propensa a las publicaciones, esa afirmación es inusual.

Luego, el domingo por la noche, el destacado ayatolá Mohammad Ali Javedan advirtió a la audiencia durante una oraciones en la Universidad de Teherán que la vida de Jamenei estaba en peligro.

“Alguien dijo que tuvo un mal sueño en el que la vida del líder corría peligro”, indicó Javedan, que no ofreció más detalles. “Por favor, recen”.

Irán tiene casi el doble del tamaño de Venezuela y cuenta con lo que los analistas consideran un ejército mucho más fuerte y unas fuerzas de seguridad más robustas. El recuerdo de la Operación Garra de Águila, una misión fallida de las fuerzas especiales estadounidenses para rescatar a rehenes retenidos tras la toma de la embajada del país en Teherán en 1979, también persigue a Washington.

Y está la situación política en Irán, con una teocracia protegida por los más conservadores en la Guardia Revolucionaria paramilitar, que solo responden a Jamenei. Podrían llevar a cabo asesinatos, ciberataques y asaltos a embarcaciones en Oriente Medio, advirtió Farzin Nadimi, investigador principal del Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente, experto en el ejército iraní.

Y, lo que es más importante, Irán todavía tiene material nuclear fisible.

“En el gran esquema estratégico, deben pensar en el día después”, dijo Nadimi acerca de cualquiera que considere una incursión al estilo de la de Venezuela. “Irán tiene una situación política mucho más compleja. Tienen que calcular los costos y los beneficios”.

Otros se preguntan en qué parte del mundo podría fijar su interés Washington a continuación, mientras los críticos alertaron del establecimiento de un precedente peligroso.

“El régimen en Irán debería prestar mucha atención a lo que está sucediendo en Venezuela”, escribió el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, en redes sociales el sábado.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no vinculó directamente la detención de Maduro con Irán, pero reconoció que hay protestas en Teherán y en otras ciudades, y dijo que “Es muy posible que estemos en un momento en que el pueblo iraní está tomando las riendas del país en sus propias manos”.

Horas antes de la misión en suelo venezolano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que “mata de forma violenta a manifestantes pacíficos”, Washington “vendrá a su rescate”.

El vocero del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, criticó el lunes las declaraciones de Trump y Netanyahu calificándolas de “incitación a la violencia, al terrorismo y al asesinato”.

La representante Marjorie Taylor Greene, una republicana que en su día fue cercana a Trump, con quien acabó enfrentada, vinculó directamente la operación en Venezuela con Irán.

“La siguiente observación obvia es que eliminar a Maduro es una clara maniobra para controlar los suministros de petróleo venezolano que garantizarán estabilidad para la próxima guerra de cambio de régimen evidente en Irán”, escribió Greene en redes sociales.

El senador republicano estadounidense Lindsey Graham se puso una gorra con la frase “Hacer a Irán grande de nuevo” durante una parte del programa Fox News el domingo. Más tarde, publicó una imagen en la que aparece sonriendo junto a Trump después de que el presidente autografiara un sombrero de aspecto similar.

“Rezo y espero que 2026 sea el año en que hagamos que Irán vuelva a ser grande de nuevo”, afirmó Graham.

Incluso Arabia Saudí, el histórico rival de la República Islámica que alcanzó una distensión con Teherán en 2023 gracias a la mediación de China, parecía estar pensando en una posible intervención estadounidense.

“Al llevar a Maduro ante un tribunal estadounidense, Trump envió un mensaje más brutal que las masivas bombas que sus aviones lanzaron sobre las instalaciones nucleares de Irán”, escribió el domingo Ghassan Charbel, editor en jefe del periódico Asharq Al-Awsat, de propiedad saudí y publicado en Londres.

“Qué devastador debe ser para el líder supremo de Irán enterarse del secuestro de Maduro a manos de las fuerzas estadounidenses”, agregó.