Las Termas será sede de una nueva fecha del Triatlón Regional

La ciudad recibirá el domingo 11 de enero la tercera fecha del Campeonato Santiagueño “Miguel Fonseca” y una jornada del Regional del NOA, con presencia de atletas de varias provincias.

Hoy 12:45

La ciudad de Las Termas de Río Hondo será escenario el próximo domingo 11 de enero de la tercera fecha del Campeonato Santiagueño de Triatlón “Miguel Fonseca” y del Campeonato Regional del NOA. La competencia se desarrollará en el predio de Eco Playa del Lago, con inicio previsto para las 8.30 de la mañana.

La invitación oficial fue realizada por el secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello, junto con el presidente de la Asociación Santiagueña de Triatlón y Duatlón, Jorge Tévez, quienes resaltaron que la ciudad también será sede de una fecha del Campeonato Argentino de Triatlón, programada para el 8 de febrero, ratificando la relevancia de la provincia dentro del calendario nacional de la disciplina.

El evento contará con la participación de atletas de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, fortaleciendo el posicionamiento de Las Termas de Río Hondo como sede de importantes competencias deportivas.