Rotary entregará sillas de ruedas a beneficiarios de toda la provincia

La actividad se realizará este viernes en La Banda, en el marco del programa “Unidos sobre Ruedas para Hacer el Bien”, y busca promover la inclusión de personas con movilidad reducida.

Hoy 15:55

Este viernes 9 de enero, en la ciudad de La Banda, se llevará adelante una entrega de sillas de ruedas destinada a beneficiarios de distintos puntos de la provincia de Santiago del Estero, en el marco del programa “Unidos sobre Ruedas para Hacer el Bien”.

La actividad se realizará a las 11:00 horas en el Nodo Tecnológico, ubicado en Avenida Los Molinos 4300, y contará con la participación de Leonardo Mangoldt, gobernador del Distrito 4851, y su equipo, junto a Rotaract Club Santiago del Estero, organizadores del evento. Además, se sumarán rotarias y rotarios de toda la provincia, autoridades provinciales y municipales, y vecinos que deseen participar de esta jornada solidaria.

El objetivo de la iniciativa es mejorar la calidad de vida y promover la inclusión de personas con movilidad reducida, acercando soluciones concretas a quienes más lo necesitan mediante la cooperación entre instituciones, voluntarios y organizaciones sociales.

Desde la gobernación de Rotary destacaron el compromiso de los jóvenes, resaltando el trabajo en equipo y la vocación de servicio que caracteriza a la familia rotaria, fortaleciendo acciones con impacto real en la comunidad.

La entrega de sillas forma parte de un programa que se desarrolla en distintas provincias del país, reafirmando el espíritu solidario de Rotary y la convicción de que, cuando se trabaja de manera conjunta, el bien llega más lejos.