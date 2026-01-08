Ingresar
Se reprogramó el inicio de la edición verano 2026 de “Santiago es tu Río”

El programa municipal, que estaba previsto para este viernes en el predio de Alsina y Costanera, fue reprogramado y comenzará finalmente mañana sábado, con actividades recreativas, deportivas y culturales de acceso libre y gratuito.

Hoy 13:23

Finalmente, mañana sábado a las 20 horas se pondrá en marcha la edición verano 2026 de “Santiago es tu Río”, el programa recreativo destinado a las familias, organizado por la Municipalidad de la Capital y con acceso libre y gratuito.

Con la presencia de autoridades municipales y de organismos provinciales, se habilitará en el predio de Alsina y Costanera Luis “Chacho” Lescano una nueva entrega de esta iniciativa, que se desarrollará todos los viernes, sábados y domingos de enero y febrero, a partir de las 19 horas.

Durante cada jornada, los vecinos podrán disfrutar de numerosos deportes de arena, como fútbol, vóley, cesto y básquet. Además, habrá un patio de comidas ampliado y renovado con food trucks, una feria con stands de artesanos e instituciones, espectáculos musicales en vivo, carpas tecnológicas con juegos de realidad virtual y muros para escalar, entre muchas otras propuestas recreativas.

