SANTIAGO DEL ESTERO | 09 ENE 2026 | 19º
Se complica la situación de siete policías detenidos por robar cocaína

La Justicia Federal amplió la prisión preventiva para los siete policías detenidos por el robo de cocaína en la vecina provincia de Chaco.

Hoy 06:17
Quema de cocaína en Chaco.

La medida involucra a uniformados de la Dirección de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco. El pasado 21 de diciembre se habían dispuesto cien días de prisión preventiva.

Durante una audiencia oral realizada el jueves y a pedido del fiscal Patricio Sabadini, el juez federal Enrique Bosch dio lugar a la solicitud que se extiende hasta el 16 de mayo mientras avanza la investigación.

Diario Norte de Chaco pudo saber que  el jueves se realizaron en una sola audiencia los planteos de la defensa y de la fiscalía relacionados con las prisiones preventivas. La defensa se opuso y pidió la libertad. Por su parte, la fiscalía solicitó un plazo más amplio de la prisión preventiva.

El juez Bosch confirmó su  rechazó la oposición de las defensas y denegó la apelación para que quedaran en libertad. Además, hizo lugar al pedido dell fiscal Sabadini y extendió el plazo de la prisión preventiva a 150 días.

Así comenzó todo
La causa tuvo inicio el jueves 18 de diciembre de 2025, en un acto oficial de incineración de droga en el polígono de la Policía del Chaco, en Colonia Benítez. Allí tuvo lugar una maniobra de parte de los policías que ahora están detenidos.

El procedimiento, que debía garantizar la destrucción de tres toneladas de marihuana y 80 kilos de cocaína, contó con la presencia del juez federal Ricardo Mianovich, el secretario del juzgado, el ministro de Seguridad Hugo Matkovich, el jefe de la Policía Fernando Romero y autoridades de Gendarmería.

Según pudo reconstruir Diario Norte, el secretario judicial advirtió movimientos extraños de parte de efectivos de la división Consumos Problemáticos, quienes habrían intentado guardar una caja en la cabina de una camioneta policial. Ante la sospecha, se ordenó volver a pesar la droga: en lugar de nueve kilos, la caja escondida contenía solo ocho.

Así, seguirán en prisión al menos hasta el 16 de mayo el comisario César Alegre, subcomisario Andrés Ramírez, oficial Lucas Martínez, el sargento Gustavo Acosta, el cabo primero Juan Almirón Núñez, el cabo Néstor Urne y el cabo Gustavo Quizama.

TEMAS Chaco Cocaína

