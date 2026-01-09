Palmeiras hizo una oferta por Thiago Almada y está con un pie afuera del Atlético de Madrid

El club brasileño presentó una propuesta formal y es el que más avanzó por el mediocampista argentino, que busca continuidad para no perder terreno en la Selección Argentina.

Hoy 09:26

El futuro de Thiago Almada volvió a quedar en el centro del mercado de pases. A pocos meses de su llegada al Atlético de Madrid, el mediocampista argentino podría cambiar de rumbo ante la escasa continuidad bajo la conducción de Diego Simeone. En ese escenario, Palmeiras dio un paso al frente y aparece como el club que más avanzó para quedarse con el campeón del mundo.

El Verdao, último subcampeón de la Copa Libertadores de América, presentó una oferta formal para adquirir el 50% del pase de Almada, valuado en 20 millones de euros, una cifra que en el entorno del Atlético consideran aceptable. Hasta el momento, el elenco paulista es el equipo que llegó más lejos en las negociaciones y confía en poder cerrar la operación en este mercado.

El contexto deportivo juega un rol clave. Almada no logró consolidarse en el equipo madrileño y su participación fue limitada por decisiones técnicas y algunas molestias físicas. En la temporada 2025/26, el mediocampista disputó 16 partidos oficiales, con 587 minutos en cancha, dos goles y una asistencia, números que reflejan un rol secundario dentro del plantel.

Con la Selección Argentina como prioridad, el jugador entiende que necesita mayor continuidad para mantenerse competitivo de cara a los compromisos internacionales y al horizonte del Mundial 2026. En ese sentido, la posibilidad de salir ahora del Colchonero aparece como una alternativa concreta, más aún cuando la decisión final está en manos del propio futbolista.

Palmeiras seduce no solo por la propuesta deportiva, sino también por el antecedente inmediato: Almada dejó una imagen muy positiva en Brasil tras su paso por Botafogo, donde fue pieza clave en la conquista del Brasileirão y la Copa Libertadores. El regreso al fútbol brasileño, con un rol protagónico, es visto como una chance ideal para relanzar su carrera.

En el Atlético de Madrid no descartan la salida si se terminan de acordar los términos económicos y contractuales. Mientras tanto, Palmeiras sigue avanzando y espera una definición en los próximos días. El objetivo de Almada está claro: jugar más, recuperar protagonismo y llegar en plenitud al ciclo decisivo con la Selección.