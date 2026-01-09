Sebastián Villa volvió a dar detalles sobre su futuro tras su deseo frustrado de jugar en River

El extremo colombiano no seguirá en Independiente Rivadavia y, truncada la chance de ponerse la camiseta millonaria, analiza los pasos a seguir en su carrera con el objetivo de volver a la selección tricolor.

Hoy 18:40

Frustrada la chance de jugar en River, más allá de haber expresado públicamente su deseo de vestir la banda roja y ser dirigido por Marcelo Gallardo, Sebastián Villa continúa evaluando dónde dar el próximo gran paso de su carrera. Desde Medellín, el extremo colombiano volvió a referirse a su futuro y brindó algunas precisiones sobre el momento que atraviesa.

“Tenemos muchas llamadas, todo el día estamos en llamadas, así que estamos esperando la mejor decisión, la mejor oferta, buscando un proyecto”, expresó el delantero en diálogo con Telemedellín, mientras presenciaba el tradicional campeonato infantil de Baby Fútbol, certamen que se disputa todos los años en la ciudad y en el que él mismo se destacó en 2008 y 2009.

Si bien no mencionó clubes en concreto, en los últimos días trascendió en Brasil que Flamengo y Santos lo tienen en carpeta. Incluso se conoció que el colombiano habría descartado una oferta cercana a los cinco millones de dólares para jugar junto a Neymar en el Peixe, ya que su prioridad era llegar a River y porque, además, esa cifra estaba lejos de los 12 millones que pretende Independiente Rivadavia de Mendoza, club dueño de su pase, para abrirle la puerta de salida (tiene contrato hasta diciembre).

El gran objetivo que se trazó Villa para este 2026 es claro: “Volver a la Selección Colombia”. El extremo sabe que, si sostiene su nivel en un equipo de mayor exposición, podría recibir el llamado del entrenador Néstor Lorenzo y pelear por un lugar en la lista rumbo al próximo Mundial.

Motivado por ese anhelo, el ex Boca también dejó un mensaje para los más chicos que participaban del torneo: “Sigan luchando por su sueño, que todo en la vida se puede cumplir y que no dejen que nadie les diga que no lo pueden lograr”.