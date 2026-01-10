Ramón Bulacia, el gaucho santiagueño que en pleno 2026 mantiene vivas las tradiciones y la identidad argentina

Vive en el barrio Almirante Brown y se mueve en sulky con su caballo Suri. Devoto, solidario y defensor del “gauchaje”, sueña con unir a todas las agrupaciones gauchas de Santiago del Estero en un gran predio.

En tiempos donde la modernidad marca el pulso de la vida cotidiana, en la ciudad de Santiago del Estero hay un hombre que eligió caminar —o mejor dicho, andar a caballo— por otro sendero. Ramón Bulacia, vecino del barrio Almirante Brown, es conocido por recorrer las calles en su sulky tirado por Suri, su inseparable caballo, vestido con sombrero, alpargatas y bombacha de gaucho. Pero su historia va mucho más allá de la vestimenta.

“Ser gaucho no es solo usar sombrero y andar a caballo. Ser gaucho es hacer amistades, hablar con todos y darle una mano siempre a quien lo necesite. El gauchaje une a las personas”, definió en una entrevista con Noticiero 7, donde compartió su forma de vida y su profundo amor por la cultura tradicional.

Ramón asegura que su vínculo con el gauchaje nació casi desde siempre. “Siempre me gustaron los caballos, pero un día empecé a juntarme con gente que tenía la misma pasión. Por eso digo que todos tenemos una raíz en el gauchaje”, expresó.

La peregrinación a Luján: 1.600 kilómetros de fe

Entre sus vivencias, Don Bulacia guarda una que marcó su vida para siempre: una peregrinación de 1.600 kilómetros hasta la ciudad de Luján, como muestra de devoción. “Fue una experiencia muy grande, muy linda. No es para pensarla. Si la pensás, no la hacés, porque lo primero que se te cruza es que no vas a poder”, recordó.

La travesía no la hizo solo. En el camino se unió a un grupo de gauchos provenientes de Salta, a quienes primero recibió en su casa cuando pasaron por Santiago del Estero. Tras unos días, emprendieron juntos el largo viaje, llevando consigo una imagen de la Virgen, que despertó emoción y lágrimas en muchos pueblos y parajes por los que pasaron.

Fe, tradición y comunidad

Ramón profesa su devoción por la Virgen del Valle, San Esteban y Mama Antula, y desde hace algunos años forma parte de la Agrupación Gaucha “Amigos de a Caballo”. Desde ese espacio impulsa encuentros, cabalgatas y actividades para mantener viva la cultura criolla.

Pero su sueño va más allá de lo personal. “Me encantaría que haya más gauchos en Santiago del Estero. Hay muchas agrupaciones, pero están separadas. Por eso quiero tener un predio donde se puedan hacer eventos que sirvan para unir y confraternizar a todos los gauchos santiagueños”, contó.

Su anhelo es crear un gran espacio común, donde las distintas agrupaciones puedan reunirse, compartir tradiciones, organizar fiestas criollas, destrezas gauchas y celebraciones religiosas.

En pleno 2026, cuando todo parece avanzar a ritmo acelerado, Ramón Bulacia demuestra que las raíces no son un ancla, sino un camino. Con su sulky, su caballo y su manera de vivir, se convirtió en un símbolo silencioso de una identidad que sigue latiendo fuerte en Santiago del Estero.